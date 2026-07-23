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Molina s'effondre alors qu'elle prévoit de réduire de moitié sa présence sur le marché de l'Obamacare
information fournie par Reuters 23/07/2026 à 17:56
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Réécriture de l'introduction; ajout de détails issus de la conférence téléphonique au paragraphe 2, et des commentaires de la direction aux paragraphes 4 et 5) par Christy Santhosh et Kunal Das

L'action de Molina Healthcare MOH.N a chuté de 12 % jeudi après que l'assureur santé a annoncé qu'il prévoyait de réduire de moitié sa présence dans le cadre de l'Obamacare, invoquant des coûts plus élevés que prévu et une baisse générale du nombre d'adhésions.

Molina prévoit de réduire sa présence dans le cadre de l’Obamacare à environ six États en 2027, contre environ 13 ou 14 actuellement, ce qui entraînera une baisse des recettes liées aux primes d’environ 1 milliard de dollars.

Les Américains se désengagent des régimes mis en place dans le cadre de l’Affordable Care Act de l’ancien président Barack Obama, beaucoup d’entre eux ayant du mal à payer leurs cotisations depuis la suppression des aides accordées pendant la pandémie de COVID-19.

D’autre part, les adhérents de Molina couverts par l’Obamacare consommaient davantage de médicaments onéreux , a déclaré le directeur général Joe Zubretsky, bien que les paiements liés à l’ajustement des risques n’aient pas augmenté suffisamment pour compenser ces coûts. “Nous avons tout simplement sous-estimé la fidélité de ces adhérents à coûts élevés”, a-t-il ajouté jeudi lors d’une conférence téléphonique post-résultats.

Basée en Californie, Molina commercialise principalement des régimes Medicaid destinés aux Américains à faibles revenus et propose une couverture dans le cadre de l’Obamacare.

Les analystes ont également exprimé leurs inquiétudes quant à l’avenir de son activité Medicaid, invoquant les restrictions budgétaires des États, les nouvelles exigences en matière d’emploi et le passage d’un contrôle annuel à un contrôle semestriel de l’éligibilité, ce qui pourrait entraîner une augmentation des désinscriptions.

Le nombre d’adhérents à Medicaid de Molina a continué d’être inférieur aux attentes et une augmentation des départs pourrait constituer un défi plus important au second semestre 2026 et en 2027, a déclaré Michael Ha, analyste chez Baird.

Le projet de la Californie visant à transférer les adhérents sans papiers de ses régimes Medicaid gérés vers un programme géré par l’État réduira les recettes de primes de Molina pour 2027 d’environ 500 millions de dollars, a indiqué la société lors de sa conférence téléphonique de jeudi.

Mercredi soir, elle a publié des résultats du deuxième trimestre et un chiffre d’affaires supérieurs aux estimations de Wall Street, mais les recettes de primes de son activité liée à l’Obamacare ont presque diminué de moitié par rapport à l’année précédente, pour s’établir à 628 millions de dollars.

En 2025, la société avait déclaré 4,49 milliards de dollars de recettes de primes sur la plateforme Obamacare.

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MOLINA HEALTHCAR
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