Molina recule en raison des inquiétudes liées à l'Obamacare et à ses activités liées à Medicaid

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Christy Santhosh

L'action de l'assureur santé Molina Healthcare MOH.N a chuté de 9% jeudi lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse, les inquiétudes concernant les activités de la société liées à l'Obamacare et à Medicaid ayant pesé sur ses résultats du deuxième trimestre.

Mercredi en fin de journée, la société a publié un bénéfice et un chiffre d'affaires trimestriels supérieurs aux estimations de Wall Street, grâce à des performances meilleures que prévu dans son activité Medicare.

Cependant, les investisseurs se sont concentrés sur la modeste ampleur de la hausse prévue et sur les pressions persistantes pesant sur son activité “Marketplace”, après que Molina a indiqué qu’une part plus importante que prévu des adhérents nécessitait des soins médicaux plus coûteux que ce qu’elle avait anticipé.

Les Américains se désinscrivent cette année des régimes mis en place dans le cadre de l’Affordable Care Act de l’ancien président Barack Obama, car beaucoup ont du mal à payer leurs cotisations en raison de la fin des subventions supplémentaires instaurées pendant la pandémie de COVID-19.

Les analystes ont également exprimé leurs inquiétudes quant à l’avenir de l’activité Medicaid de la société, invoquant les restrictions budgétaires des États, les nouvelles conditions d’éligibilité liées à l’emploi et les contrôles d’éligibilité semestriels, plutôt qu’annuels, qui pourraient accroître les taux de désinscription.

Michael Ha, analyste chez Baird, a déclaré que le nombre d’adhérents à Medicaid restait en deçà des attentes et que la baisse progressive du nombre d’adhérents pourrait devenir un défi plus important au second semestre 2026 et en 2027.

“Nous pensons que le débat sur l’investissement dans Molina continue de porter principalement sur la capacité bénéficiaire en 2027”, a déclaré Ha.

Molina commercialise principalement des contrats Medicaid auprès des Américains à faibles revenus et propose également des couvertures dans le cadre de l’Obamacare.

L’assureur santé table désormais sur un bénéfice annuel ajusté d’au moins 5,25 dollars par action, contre au moins 5,00 dollars précédemment.

“Nous pensons que la surperformance du premier semestre et le rythme initial fixé par la direction laissent entrevoir une révision à la hausse des prévisions d’au moins 0,50 dollar, contre une augmentation de 0,25 dollar initialement prévue”, ont déclaré les analystes de J.P. Morgan.

La société tiendra sa conférence téléphonique sur les résultats avec les analystes et les investisseurs jeudi à 8 h (heure de l’Est).