Molina prévoit une multiplication par cinq de ses bénéfices en 2029 si les coûts médicaux restent stables

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des données boursières au paragraphe 3, des commentaires des analystes aux paragraphes 6 et 7)

Molina Healthcare MOH.N a prévu vendredi que son bénéfice ajusté pour 2029 serait environ cinq fois supérieur à ses prévisions actuelles pour 2026, à condition que l'assureur santé parvienne à maîtriser ses coûts médicaux.

Cependant, au moins deux analystes ont déclaré que ces prévisions de bénéfices étaient en deçà des attentes des investisseurs.

L'action de la société a chuté de près de 6 % en début de séance.

Molina prévoit que ses revenus provenant des primes s'élèveront à environ 64 milliards de dollars en 2029, contre environ 42 milliards de dollars attendus pour 2026.

La société table sur un bénéfice ajusté compris entre 20 et 30 dollars par action en 2029. Elle prévoit un bénéfice d'au moins 5 dollars par action en 2026.

L'objectif initial de bénéfice ajusté pour 2029 est "plus réaliste, mais légèrement inférieur aux attentes des investisseurs", ont déclaré les analystes de Barclays.

Ces prévisions indiquent que Molina "affichera une capacité bénéficiaire significative en 2029; toutefois, nous pensons que les investisseurs se concentrent principalement sur le cheminement vers ces bénéfices et sur tout conservatisme inhérent", ont déclaré les analystes de J.P. Morgan.

La société a indiqué que les adhésions aux régimes Medicaid soutenus par le gouvernement devraient baisser de 2 % à 3 % par an jusqu'en 2029, sous la pression des dispositions du "One Big Beautiful Bill Act" du président américain Donald Trump.

Molina vend principalement des régimes Medicaid aux Américains à faibles revenus, financés conjointement par les gouvernements des États et le gouvernement fédéral. Elle propose également une couverture dans le cadre de l’Affordable Care Act, communément appelé Obamacare.