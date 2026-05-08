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Molina prévoit de multiplier par cinq ses bénéfices en 2029 si les coûts médicaux restent stables
information fournie par Reuters 08/05/2026 à 15:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Molina Healthcare MOH.N a déclaré vendredi qu'elle prévoyait pour 2029 un bénéfice ajusté environ cinq fois supérieur à ses prévisions actuelles pour 2026, à condition que l'assureur santé parvienne à maîtriser ses coûts médicaux.

La société table sur un bénéfice ajusté compris entre 20 et 30 dollars par action pour 2029. Elle prévoit un bénéfice d'au moins 5 dollars par action pour 2026.

Selon les données compilées par LSEG, les analystes s'attendent en moyenne à ce que Molina réalise un bénéfice de 17,1 dollars par action en 2029.

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