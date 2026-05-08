Molina prévoit de multiplier par cinq ses bénéfices en 2029 si les coûts médicaux restent stables

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Molina Healthcare MOH.N a déclaré vendredi qu'elle prévoyait pour 2029 un bénéfice ajusté environ cinq fois supérieur à ses prévisions actuelles pour 2026, à condition que l'assureur santé parvienne à maîtriser ses coûts médicaux.

La société table sur un bénéfice ajusté compris entre 20 et 30 dollars par action pour 2029. Elle prévoit un bénéfice d'au moins 5 dollars par action pour 2026.

Selon les données compilées par LSEG, les analystes s'attendent en moyenne à ce que Molina réalise un bénéfice de 17,1 dollars par action en 2029.