Molina plonge après avoir publié des prévisions de bénéfices pour 2026 très inférieures aux attentes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de commentaires d'analystes aux paragraphes 5 et 12)

Les actions de Molina Healthcare

MOH.N ont plongé d'environ28% dans les échanges avant bourse vendredi après que l'assureur santé américain ait prévu un bénéfice 2026 inférieur à la moitié des attentes de Wall Street, les coûts médicaux ayant augmenté dans ses plans de santé soutenus par le gouvernement.

Il a également annoncé qu'il se retirerait des plans de médicaments sur ordonnance Medicare Advantage en 2027 en raison de la sous-performance de l'activité.

À l'instar de ses homologues, la société a été confrontée à des coûts élevés, ce qui l'a amenée à abaisser ses prévisions à plusieurs reprises l'année dernière.

"Nous pensons que le déséquilibre entre les taux et la tendance fait de 2026 une année de creux pour les marges du secteur Medicaid", a déclaré Joseph Zubretsky, directeur général de Molina.

"Dans un environnement opérationnel déjà difficile pour les organisations de soins gérés par le gouvernement, Molina est un acteur de plus petite taille qui s'est développé rapidement au cours des dernières années et qui a donc le potentiel pour des révisions et des échecs plus importants", a déclaré Lance Wilkes, analyste chez Bernstein.

Molina vend principalement des plans Medicaid aux Américains à faible revenu et offre également une couverture dans le cadre de la loi sur les soins abordables (Affordable Care Act), plus connue sous le nom d'Obamacare.

Ces plans subventionnés par le gouvernement, qui sont basés sur le revenu, comprennent une réserve d'ajustement des risques qui rembourse les assureurs couvrant une part disproportionnée de membres plus malades.

Molina prévoit un bénéfice ajusté par action d'au moins 5,00 $ en 2026, ce qui est bien inférieur à l'estimation des analystes de 13,76 $, selon les données de LSEG.

Bien que Molina ait considérablement réduit ses prévisions de bénéfices pour 2026, la sensibilité des bénéfices de l'entreprise à la pression potentielle sur les marges de Medicaid est considérable, a déclaré Michael Ha, analyste chez Baird.

La société a déclaré qu'elle se retirerait du programme Medicare Advantage Part D du gouvernement fédéral en 2027, une activité qui génère environ 1 milliard de dollars de primes annuelles en fournissant une couverture de médicaments sur ordonnance aux adultes plus âgés et aux personnes handicapées.

La sous-performance de cette activité a réduit les prévisions pour 2026 d'un dollar par action, tandis que le déploiement d'un nouveau contrat Medicaid en Floride a réduit les bénéfices d'un montant supplémentaire de 1,50 dollar par action.

La principale conclusion pour les autres assureurs est que les taux de Medicaid ne s'alignent pas sur la demande de soins, de sorte que la pression devrait se poursuivre, a déclaré Wilkes.