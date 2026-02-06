 Aller au contenu principal
Molina Healthcare s'effondre en raison de la faiblesse de ses prévisions de bénéfices pour 2026
information fournie par Reuters 06/02/2026 à 11:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 février - ** Les actions de l'assureur santé américain Molina Healthcare MOH.N chutent de 27,7 % à 127,73 $ avant le marché

** MOH a prévu jeudi soir des bénéfices ajustés d'au moins 5 $ par action pour 2026, bien en dessous de l'estimation des analystes de 13,76 $, selon les données de LSEG

** La société s'attend à ce que le ratio annuel des coûts médicaux, le pourcentage des primes dépensées pour les services médicaux, soit de 92,6% par rapport à une estimation de 89,78%

** L'action MOH a baissé de 40 % en 2025

Valeurs associées

MOLINA HEALTHCAR
178,280 USD NYSE +0,14%
