Molina Healthcare revoit à la baisse ses prévisions de bénéfices annuels en raison des coûts médicaux ; l'action s'effondre

Molina Healthcare MOH.N a revu à la baisse ses prévisions de bénéfices annuels mercredi, anticipant que les coûts élevés des soins médicaux continueront à peser sur ses résultats jusqu'à la fin de l'année.

Les actions de l'assureur santé ont chuté de plus de 18% dans les échanges prolongés après avoir déclaré qu'une "tendance sans précédent des coûts médicaux" dans son activité Marketplace, qui sert les individus dans le cadre de l'Affordable Care Act, ou ACA, était à l'origine de l'abaissement de la note.

Molina prévoit maintenant un bénéfice ajusté d'environ 14,00 $ par action pour 2025, en forte baisse par rapport à son opinion antérieure d'au moins 19,00 $.

"Environ la moitié de notre sous-performance est due à l'activité Marketplace", a déclaré le directeur général Joseph Zubretsky.

Il a ajouté que si Medicaid "produit des marges solides", l'entreprise continue de subir la pression d'une utilisation des soins de santé plus élevée que prévu, en particulier dans les plans Medicare et Marketplace.

L'ACA, également connue sous le nom d'Obamacare, offre une couverture médicale subventionnée en fonction des revenus. Elle comprend un système d'ajustement des risques qui rembourse les assureurs qui couvrent une plus grande proportion de patients plus malades.

Molina a déclaré que les coûts élevés n'ont été que partiellement compensés par les mises à jour des tarifs.

La société avait déjà abaissé ses prévisions annuelles à deux reprises au début de l'année, citant les pressions sur les coûts dans ses plans ACA.

Molina a déclaré que ces défis devraient persister jusqu'à la fin de l'année.

Elevance Health ELV.N , un concurrent plus important, a déclaré mardi qu'il s'attendait à ce que les coûts médicaux élevés dans son activité Medicaid persistent jusqu'en 2026, avec une amélioration probable en 2027.

Le bénéfice trimestriel ajusté de Molina était de 1,84 $ par action, manquant l'estimation moyenne des analystes de 3,90 $ par action, selon les données compilées par LSEG.

Le revenu total pour le troisième trimestre était de 11,48 milliards de dollars, par rapport à l'estimation consensuelle de 10,93 milliards de dollars.

Son ratio trimestriel de coûts médicaux, le pourcentage des primes dépensées pour les services médicaux, était de 92,6 %, inférieur aux estimations de 90,3 %.

Les actions d'autres assureurs de santé américains ont également chuté dans les échanges après les heures de bureau, avec Centene CNC.N en baisse de 7% et Cigna CI.N perdant 2%, tandis que UnitedHealth UNH.N , Humana HUM.N et Elevance Health ELV.N ont glissé d'environ 1% chacun.