Molina Healthcare prévoit un bénéfice inférieur aux estimations pour 2026

Molina Healthcare MOH.N a prévu un bénéfice annuel inférieur aux estimations de Wall Street jeudi, car il s'attend à ce que l'augmentation des coûts de ses plans Obamacare pèse tout au long de l'année.

La société prévoit un bénéfice ajusté pour 2026 d'au moins 5 dollars par action, inférieur aux estimations des analystes de 13,76 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

Les actions de la société basée à Long Beach, en Californie, ont chuté de près de 32 % dans les échanges prolongés.