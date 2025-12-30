 Aller au contenu principal
Molina Healthcare bondit après la publication de Burry, l'investisseur de "Big Short"
information fournie par Reuters 30/12/2025 à 16:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 décembre - ** Les actions de l'assureur santé Molina Healthcare MOH.N augmentent de 4,2 % à 173,5 $, atteignant brièvement leur plus haut niveau depuis octobre

** Michael Burry, l'investisseur de "Big Short", établit un parallèle entre la possession d'actions MOH et le pari de l'investisseur Warren Buffett d'acheter l'assureur GEICO en 1976

** L'achat de GEICO par Buffett en 1976 a été un véritable vol, mais sans doute avec plus de risques que l'achat de Molina aujourd'hui", déclare Burry dans un billet de Substack lundi en fin de journée

** Burry souligne la discipline de MOH en matière de souscription et de coûts, sa stratégie d'acquisition et ses rachats d'actions

** Il affirme que MOH, en tant que société publique, "a un chemin plus clair vers une croissance significative à deux chiffres à long terme qu'Apple"

** Les actions de MOH ont chuté en octobre lorsque la société a réduit ses prévisions de bénéfices pour l'année fiscale, anticipant que les coûts élevés des soins médicaux pèseraient sur les résultats de l'entreprise

** En tenant compte des gains de la séance, MOH a perdu plus de 40 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

MOLINA HEALTHCAR
173,570 USD NYSE +4,23%
