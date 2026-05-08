Molina chute après avoir annoncé une baisse des inscriptions à Medicaid

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8 mai - ** L'action de l'assureur santé Molina Healthcare

MOH.N recule de 6,5 % à 179,32 dollars

** Molina indique que le projet de loi "One Big Beautiful Bill" et d'autres initiatives étatiques visent à réduire le nombre d'adhérents à Medicaid de 2 % à 3 % par an jusqu'en 2029, avec seulement un léger changement dans la gravité des cas

** MOH prévoit un bénéfice par action ajusté de 25 $ pour 2029, contre une estimation moyenne des analystes de 17,11 $ – données compilées par LSEG

** "Dans l'ensemble, nous estimons que l'ampleur des révisions des objectifs de marge est plus importante que prévu, ce qui rend l'objectif initial de BPA de 25 $ pour 2029 plus réaliste, mais légèrement inférieur aux attentes des investisseurs à l'approche de l'événement" - Barclays

** La société réaffirme son objectif de bénéfice annuel ajusté d'au moins 5 $ par action pour 2026

** Le cours de l'action a progressé de 10,6 % depuis le début de l'année