 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Molina chute après avoir annoncé une baisse des inscriptions à Medicaid
information fournie par Reuters 08/05/2026 à 15:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 mai - ** L'action de l'assureur santé Molina Healthcare

MOH.N recule de 6,5 % à 179,32 dollars

** Molina indique que le projet de loi "One Big Beautiful Bill" et d'autres initiatives étatiques visent à réduire le nombre d'adhérents à Medicaid de 2 % à 3 % par an jusqu'en 2029, avec seulement un léger changement dans la gravité des cas

** MOH prévoit un bénéfice par action ajusté de 25 $ pour 2029, contre une estimation moyenne des analystes de 17,11 $ – données compilées par LSEG

** "Dans l'ensemble, nous estimons que l'ampleur des révisions des objectifs de marge est plus importante que prévu, ce qui rend l'objectif initial de BPA de 25 $ pour 2029 plus réaliste, mais légèrement inférieur aux attentes des investisseurs à l'approche de l'événement" - Barclays

** La société réaffirme son objectif de bénéfice annuel ajusté d'au moins 5 $ par action pour 2026

** Le cours de l'action a progressé de 10,6 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

MOLINA HEALTHCAR
185,025 USD NYSE -3,46%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank