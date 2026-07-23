Molina cède face à la pression concernant les contrats liés à l'Obamacare

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23 juillet - ** L'action de l'assureur santé Molina Healthcare MOH.N recule de 9,3% à 201,19 dollars en pré-ouverture

** La société indique que son activité liée à la plateforme Obamacare a subi des pressions au cours du deuxième trimestre , car une part plus importante que prévu des assurés a eu besoin de soins médicaux coûteux

** MOH prévoit une perte de 1,50 dollar par action cette année, liée à l’entrée en vigueur d’un nouveau contrat Medicaid en Floride au quatrième trimestre, ainsi qu’une perte de 1 dollar par action liée au retrait prévu du programme Medicare Advantage en 2027

** La société de courtage Guggenheim estime que “l’absence de perspectives de hausse plus significatives pour Medicaid risque de peser sur la valorisation actuelle de MOH, jugée élevée”

** La société annonce un bénéfice ajusté de 1,51 dollar par action au deuxième trimestre, contre une estimation des analystes de 1,39 dollar – données LSEG

** Le chiffre d’affaires de la société au deuxième trimestre s’élève à 11,43 milliards de dollars, dépassant les estimations des analystes qui s’élevaient à 10,79 milliards de dollars

** Depuis le début de l'année jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de 27,8%