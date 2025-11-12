Moleculin progresse grâce à un partenariat avec l'UNC pour étudier un nouveau traitement du cancer du pancréas

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 novembre - ** Les actions du développeur de médicaments Moleculin Biotech MBRX.O augmentent de 1,32 % à 0,48 $ avant la mise sur le marché

** La société déclare avoir signé un accord avec l'Université de Caroline du Nord à Chapel Hill pour commencer la recherche préclinique sur un nouveau médicament, l'annamycine, contre le cancer du pancréas

** Dans le cadre de cet accord, Moleculin fournira son médicament expérimental, l'annamycine, aux chercheurs de l'UNC dirigés par le professeur William C. Zamboni - MBRX

** L'équipe étudiera dans quelle mesure l'annamycine atteint les tumeurs du pancréas par rapport aux traitements existants et si sa combinaison avec d'autres agents peut améliorer les résultats

** Le médicament est déjà testé dans des essais de phase avancée pour la leucémie et les cancers des tissus mous, et a reçu le statut de Fast Track et de médicament orphelin de la FDA américaine

** MBRX mène actuellement un essai mondial de phase avancée sur l'annamycinepour les patients atteints de leucémie qui n'ont pas répondu à d'autres traitements, indique la société

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 72 % depuis le début de l'année