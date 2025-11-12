Moleculin bénéficie d'un partenariat avec l'UNC pour l'étude d'un nouveau traitement du cancer du pancréas

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

12 novembre - ** Les actions du développeur de médicaments Moleculin Biotech MBRX.O augmentent de 4,22 % à 0,489 $ avant la mise sur le marché ** La société déclare avoir signé un accord avec l'Université de Caroline du Nord à Chapel Hill pour commencer la recherche préclinique sur un nouveau médicament, l'annamycine, contre le cancer du pancréas ** Dans le cadre de cet accord, Moleculin fournira le médicament expérimental aux chercheurs de l'UNC dirigés par le professeur William C. Zamboni - MBRX ** L'équipe étudiera dans quelle mesure l'annamycine atteint les tumeurs du pancréas par rapport aux traitements existants, et si sa combinaison avec d'autres agents peut améliorer les résultats - Company

** Le médicament est déjà testé dans des essais de phase avancée pour la leucémie et les cancers des tissus mous et a reçu le statut de Fast Track et de médicament orphelin de la FDA américaine ** MBRX indique qu'elle mène actuellement un essai mondial de phase avancée de l'annamycinepour les patients atteints de leucémie qui n'ont pas répondu à d'autres traitements

** En incluant les mouvements de la séance, l'action a baissé de 71% depuis le début de l'année