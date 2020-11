Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Moldavie-2e tour probable pour la présidentielle, Dodon en tête Reuters • 01/11/2020 à 21:54









CHISINAU, 1er novembre (Reuters) - L'élection présidentielle en Moldavie devrait être tranchée au deuxième tour, les résultats partiels publiés dimanche donnant au chef de l'Etat sortant, Igor Dodon, une courte avance sur sa principale adversaire, l'ex-Première ministre Maia Sandu, sans pour autant lui permettre d'être élu dès le premier tour. La commission électorale centrale, après dépouillement de 62,3% des bulletins donne Igor Dodon en tête avec 36,51% des voix contre 30,63% pour Maia Sandu. Cette dernière, une ex-économiste de la Banque mondiale connue pour ses positions anti-corruption, a mené campagne en disant vouloir rapprocher la Moldavie et ses 3,5 millions d'habitants de l'Union européenne alors qu'Igor Dodon est considéré comme plus proche de la Russie. Six autres candidats étaient en lice. (Alexander Tanas et Pavel Polityuk, version française Marc Angrand)

