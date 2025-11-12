Moins de voyages, des portefeuilles plus serrés : La demande de voyages de vacances se refroidit partout, selon un rapport

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Aishwarya Jain

La ruée vers les vacances pourrait perdre un peu de son élan cette année - même parmi les voyageurs à haut revenu - car un rapport de Deloitte publié mercredi montre que les Américains prévoient de faire moins de voyages et d'y consacrer moins d'argent, dans un contexte de préoccupations financières croissantes.

Le nombre moyen de voyages prévus pour les fêtes est tombé à 1,83, contre 2,14 l'année dernière, tandis que le budget moyen prévu pour les voyages a diminué de 18 % pour atteindre 2 334 dollars, selon le rapport.

Les budgets de voyage plus serrés s'expliquent par une humeur plus modérée à l'égard de l'argent, selon le rapport.

En particulier, près d'un ménage sur cinq gagnant plus de 100 000 dollars par an, c'est-à-dire les Américains à hauts revenus, a déclaré que sa situation financière était moins bonne qu'il y a un an, et environ 80 % de ce groupe prévoit de choisir des options de voyage moins chères.

Au cours des deux derniers mois, les compagnies de voyage, dont Delta Air Lines DAL.N , United Airlines UAL.O et l'opérateur hôtelier Marriott International MAR.O , ont fait état d'une forte demande pour les offres haut de gamme telles que les sièges premium et les hôtels de luxe.

Mais cette tendance est peut-être en train de changer, et l'effet sur les compagnies aériennes, les hôtels et les voyagistes pourrait être disproportionné, car les voyageurs à haut revenu dépensent généralement plus et voyagent plus loin.

Les voyages de vacances sont également menacés par la fermeture prolongée du gouvernement américain, qui a contraint les transporteurs à réduire les vols et a déjà retardé d'environ 3,2 millions de passagers, selon les estimations des compagnies aériennes.

Le rapport a également révélé que les milléniaux, qui représentent la plus grande part des voyageurs de luxe (34 %) et qui ont prévu la plus forte réduction du nombre de voyages cette année, ont ouvert la voie à l'adoption de l'IA générative pour la planification des voyages, multipliée par 1,5 depuis 2024.

Alors que les voyageurs utilisent le plus souvent l'IA générative pour trouver des activités et des attractions, ils sont les plus susceptibles de donner suite aux recommandations de restaurants, selon le rapport.