Moins de fièvre sur Ormuz, plus d'air pour Lufthansa

L'accord entre Washington et Téhéran fait chuter le baril et change la donne sur la séance. Lufthansa et LVMH profitent de la détente géopolitique, tandis que TotalEnergies recule dans le sillage du Brent. Saint-Gobain cède sa branche Dahl à Kesko. OHB s'effondre après l'annonce d'une augmentation de capital de 500 millions.

Actions en hausse

Lufthansa ( 6%) : les compagnies aériennes reprennent de l'altitude après l'annonce d'un accord entre les Etats-Unis et l'Iran. La perspective d'une désescalade au Moyen-Orient fait refluer les cours du pétrole, allégeant la pression sur les coûts de carburant.

Saint Gobain ( 6%) : le groupe français de matériaux a conclu un accord pour céder ses activités Dahl, spécialisées dans le négoce technique au distributeur finlandais Kesko . L'opération valorise ces actifs 1,2 MdEUR hors dette nette et engagements de location, et jusqu'à 1,52 MdEUR en les incluant. La finalisation est attendue d'ici début 2027, sous réserve des autorisations réglementaires.

SKF ( 5%) : le spécialiste suédois des roulements profite du soutien de Deutsche Bank. Le broker réitère sa recommandation à l'achat et relève légèrement son objectif de cours, de 275 à 280 SEK.

LVMH ( 4%) : les valeurs du luxe reprennent aussi des couleurs avec l'accord entre Washington et Téhéran. Le groupe, très exposé au marché du Moyen-Orient et longtemps sanctionné par les tensions régionales. Le secteur bénéficie d'un climat de marché plus apaisé. Hermès ( 4%), Dior ( 4%) et Kering ( 3%) bondissent.

Actions en baisse

OHB (-9%) : le constructeur allemand de satellites décroche malgré l'engouement pour le spatial. Le groupe veut lever environ 500 MEUR via une augmentation de capital avec droits préférentiels, une opération qui fait craindre une dilution, même si la famille Fuchs conservera le contrôle.

Kesko (-8%) : le distributeur finlandais prend froid après l'achat de Dahl à Saint-Gobain. L'opération renforce son négoce technique en Europe du Nord, mais la facture de 1,2 MdEUR, financée en partie par une émission d'actions de 500 à 700 MEUR, fait craindre une dilution.

TotalEnergies (-5%) : la détente géopolitique fait dégonfler le baril. L'accord-cadre entre Washington et Téhéran, assorti d'une réouverture annoncée du détroit d'Ormuz, a fait chuter le Brent de 4% dans les premiers échanges lundi. Equinor , Shell et Maurel reculent aussi dans le sillage du pétrole.

Telia Company AB (-3%) : l'opérateur suédois branche son récit sur l'IA souveraine, avec KTH et Brookfield pour développer des services sécurisés en Suède. Mais le protocole d'accord reste encore au stade des intentions, sans retombées financières immédiates, ce qui laisse le marché sur sa faim.