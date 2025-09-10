Moelis recrute le vétéran de la banque technologique Timothy Roepke en provenance de Jefferies, selon certaines sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Milana Vinn

10 septembre - Moelis MC.N a embauché le vétéran de la banque technologique Timothy Roepke en provenance de Jefferies

JEF.N , alors que la banque d'investissement continue à développer sa franchise de fusions-acquisitions technologiques , selon des personnes familières avec le sujet.

Moelis et Jefferies ont refusé de commenter.

Roepke devrait commencer chez Moelis au début de 2026 et rendra compte au responsable mondial de la banque d'investissement en technologie de Moelis, Jason Auerbach, ont indiqué les sources.

Roepke a rejoint Jefferies en tant que directrice générale en 2017, en se concentrant sur les logiciels et les services. Chez Jefferies, certaines de ses transactions notables comprenaient la vente de 10 milliards de dollars de QTS Realty Trust à Blackstone, la vente du fournisseur de logiciels de cybersécurité A-Lign à Hg, et une acquisition du fournisseur de cloud Couchbase BASE.O par Haveli Investments. Moelis a doublé la taille de sa franchise de banque d'investissement technologique depuis qu'il a nommé Auerbach en tant que responsable mondial de la banque d'investissement technologique en 2023 et a embauché 10 directeurs généraux pour se concentrer sur différents domaines des fusions et acquisitions technologiques. Moelis a récemment conseillé Core Scientific lors de sa vente à Coreweave CRWV en juillet; Acumatika, une société de portefeuille d'EQT AB, lors de sa vente à Vista Equity Partners en mai, et Neogov, une société de portefeuille de Warburg Pincus et Carlyle Group, lors de sa vente à EQT AB et CPP Investments en juillet.

Moelis a annoncé mercredi qu'il avait conseillé Park Place Technologies, une société du portefeuille de Charlesbank Capital Partners et GTCR, lors de sa vente à Warburg Pincus. Ken Moelis quitte son poste de directeur général de , la banque d'investissement qui porte son nom. Il a cofondé Moelis & Co. en 2007 avec son partenaire de longue date Navid Mahmoodzadegan, qui prendra la barre, et le coprésident Jeffrey Raich. Ken Moelis deviendra président exécutif le 1er octobre. En mai, Reuters a rapporté que Jefferies avait débauché quatre des principaux banquiers technologiques de Guggenheim Partners sur la côte ouest, citant des sources familières avec le sujet.