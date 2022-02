Modification du calendrier de communication financière

Pour recevoir toute l'information financière d'ORPEA en temps réel, faites-en la demande par mail à orpea@newcap.eu. Votre inscription sera immédiate.



La société a décidé de reporter, au plus tard au 30 avril 2022, la publication de ses comptes au 31 décembre 2021 dans l’attente de la mise à disposition des différents rapports et premières conclusions des enquêtes externes (IGF et IGAS) et indépendantes (Grant Thornton et Alvarez & Marsal), prévues respectivement mi-mars et mi-avril.



Dans un souci de satisfaire à son obligation d’information du marché, la société diffusera de manière préliminaire en date du 11 mars par voie de communiqué une sélection d’indicateurs financiers clés relatifs à la performance financière d’ORPEA en 2021.



La société communiquera ultérieurement les dates de publication de ces comptes 2021 et de tenue de la réunion avec les analystes financiers initialement prévues mi-mars 2022.