Moderna va lancer le premier vaccin combiné grippe/covid en Europe, l'année 2026 marque une inflexion positive

Des chercheurs de Moderna au travail. (Crédit: / Moderna)

La biotech américaine regagne la confiance des investisseurs, soutenue par un avis positif en Europe pour le premier vaccin au monde combinant grippe et Covid, par des avancées majeures en oncologie et par le règlement d'un gros litige. Le news flow clinique devrait être porteur et le titre pourrait poursuivre son impressionnant rebond.

Malgré un début d'année très mouvementé, marqué par le refus de la FDA (autorités de santé américaines), début février, d'examiner le dossier de son vaccin mRNA-1010 contre la grippe saisonnière et aussi par des actions en justice pour violation de brevet, engagées par l'allemand BioNtech, la biotech américaineModerna a vu son titre s'envoler de 85% depuis janvier.Le cours se négocie toutefois plus de 80% en dessous de ses sommets atteints en2021, au coeur de la pandémie.

Il est vrai que plusieurs points critiques se sont réglés ces derniers jours. La FDA a opéréun revirement complet, acceptant finalement d'étudier la demande d'autorisation de mRNA-1010, pour laquelle elle devrait se positionner au plus tard le 5août prochain. L'indication concerne les plus de 50 ans avec une demande accélérée pour les plus de 64 ans. L'étude de phase 3 à laquelle plus de 40.000 patients ont participé avait fait ressortir un bon profil bénéfice/risque.

A noter que l'Europe a, en revanche, ouvert les bras à la biotech américaine en émettant, le 2mars, un avis favorable pour son vaccin combiné Covid-grippe mCombriax. C'est une première mondiale et le quatrième vaccin de Moderna, qui va entrer sur le marché après deux vaccins Covid et un vaccin contre la bronchiolite au succès mitigé. Sa commercialisation ne devrait pas intervenir avant2027, en raison du délai d'obtention des remboursements par pays.

L'horizon se dégage

Autre dénouement favorable: sous réserve du versement par Moderna d'une somme de 2,25milliards de dollars toutde même, le litige entre les deux biotechs s'éteint. L'action s'est ainsi envoléeà Wall Street le jour de l'annonce de l'accord. Les investisseurs soulagés vont pouvoir désormais se concentrer sur les vaccins anticancéreux de Moderna en cours de développement. La société a d'ailleurs publié,en janvier, des données cliniques prometteuses pour Intismeran autogène (mRNA-4157), développé avec Merck& Co dans plusieurs tumeurs solides. Cet actif associé avec le traitement vedette d'immunothérapie du géant américain a montré, dans l'indication du mélanome avancé, une baisse du risque de récidive ou de décès de 49% par rapport à Keytruda seul.

En2026, la société compte renouer avec la croissance (+10% annoncés) de ses revenus après une nouvelle chute de 40% de ces derniers en 2025 (principalement liée à l'érosion des ventes des vaccins contre la Covid) à 1,9milliard de dollars, qui s'est accompagnée d'une perte de 2,8milliards. Surtout, l'année sera décisive en matière d'annonces cliniques, avec notamment des avancées attendues contre le norovirus (mRNA?1403) et dans d'autres indications en oncologie.

La trésorerie de 8,1 milliards à fin 2025, reste confortable. Les nouvelles annonces cliniques sur des développements à fort potentiel, devraient soutenir la poursuite du rebond de l'action. Objectif de 75 dollars.