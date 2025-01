Moderna : une aide ministérielle de 590 millions de dollars pour un vaccin contre la grippe aviaire

(AOF) - Moderna est attendu en hausse en pré-marché à Wall Street après que le ministère américain de la Santé lui a accordé un financement de 590 millions de dollars pour accélérer le développement de vaccins à ARN messager contre la grippe aviaire En 2023, Moderna avait lancé une étude pour générer des données sur la sécurité d'un vaccin expérimental contre la grippe pandémique (ARNm-1018) chez des adultes en bonne santé âgés de 18 ans et plus et se prépare actuellement à faire passer le produit en phase 3.

