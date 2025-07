Moderna: Spikevax approuvé chez les enfants à risque accru information fournie par Cercle Finance • 10/07/2025 à 15:25









(CercleFinance.com) - Moderna annonce que la FDA des États-Unis a approuvé la demande supplémentaire de licence de produit biologique (sBLA) pour son vaccin Spikevax, chez les enfants âgés de six mois à 11 ans qui présentent un risque accru de contracter la Covid-19.



Le groupe de biotechnologies rappelle que son vaccin contre la Covid-19 était auparavant disponible pour les populations pédiatriques dans le cadre d'une autorisation d'utilisation d'urgence (EUA).



'La Covid-19 continue de représenter une menace potentielle importante pour les enfants, en particulier ceux qui souffrent de problèmes de santé sous-jacents', commente son CEO Stéphane Bancel.



Spikevax est maintenant approuvé pour toutes les personnes d'au moins 65 ans, et pour celles de six mois à 64 ans présentant un risque accru. Le vaccin mis à jour devrait être disponible aux États-Unis pour la saison des virus respiratoires 2025-26.





Valeurs associées MODERNA 33,1410 USD NASDAQ +1,07%