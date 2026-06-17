Moderna s'intéresse à la production en Allemagne et voit une opportunité dans les fermetures de BioNTech, selon son directeur général

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société pharmaceutique américaine Moderna MRNA.O envisage d'investir dans des sites de production en Allemagne, en particulier dans les usines que son concurrent allemand BioNTech prévoit de fermer, a déclaré mercredi son directeur général, Stéphane Bancel, au quotidien économique allemand Handelsblatt.

“Si nous parvenions à trouver le bon partenariat avec le gouvernement allemand, ces sites constitueraient une option intéressante, par rapport à la construction d’une nouvelle usine”, a déclaré M. Bancel.