Moderna s'enflamme, Trainline et Rockwool dans le dur

(Zonebourse.com) - Parmi les variations les plus marquantes de la journée, figurent Geberit, FLSmidth, Rockwool et Carlsberg, avec des destins divergents après leurs publications trimestrielles. Moderna est l'OVNI du jour après un succès en phase III.

Valeurs en hausse

Moderna ( 102%) : la société de biotechnologie a franchi une étape importante lors d'un essai de phase III qui a validé l'efficacité d'une thérapie personnalisée en combinaison avec le Keytruda de Merck & Co en oncologie. Le titre Moderna coté en Europe double avant même l'ouverture US.

Ambea ( 12%) : la société scandinave de soins aux personnes âgées a publié au-dessus des attentes, ce qui vaut à son titre un nouveau record.

Oxford Nanopore ( 11,5%) : le spécialiste de la détection moléculaire a réduit sa perte semestrielle grâce à la baisse des coûts et à l'amélioration des marges. Le marché salue.

Geberit ( 7,3%) : le spécialiste suisse des équipements sanitaires a publié des résultats encourageants pour le premier semestre 2026, tirés par une nette reprise des volumes en Europe. En dépit de vents contraires sur les devises et d'une hausse sensible du coût des matières premières, le groupe parvient à maintenir une rentabilité opérationnelle élevée.

FLSmidth ( 5%) : l'équipementier minier danois FLSmidth a publié des résultats trimestriels qui surpassent les attentes et relève ses prévisions annuelles.

Magnum ( 2%) : UBS reprend le suivi à acheter avec un objectif de cours relevé de 15,50 EUR à 18,30 EUR.

Valeurs en baisse

Trainline (-15%) : la plateforme de réservation de transport britannique fait l'objet d'une enquête de la CMA sur ses pratiques de "drip pricing" (tarification par étapes).

Rockwool (-9%) : le groupe a publié un rapport pour le deuxième trimestre globalement supérieur aux attentes au niveau du chiffre d'affaires, mais sans levier sur les marges. Le marché ne s'attendait pas non plus à l'accélération des investissements.

Carlsberg (-4%) : le brasseur danois publie des résultats semestriels en hausse et relève la fourchette basse de ses objectifs de croissance pour 2026, mais des ventes décevantes au premier semestre, pénalisées par la stagnation des volumes en Asie, refroidissent les investisseurs.

Straumann (-4%) : le fabricant suisse d'implants dentaires publie des résultats semestriels supérieurs aux attentes et maintient ses perspectives, mais l'annonce simultanée d'un changement de directeur général refroidit les investisseurs.

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