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Ligue 1: la pelouse du Parc victime de la canicule, le PSG débutera dimanche à Rennes
information fournie par AFP 19/08/2026 à 20:47
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Vue d'ensemble du Parc des Princes prise le 15 avril 2016 ( AFP / FRANCK FIFE )

Vue d'ensemble du Parc des Princes prise le 15 avril 2016 ( AFP / FRANCK FIFE )

Le premier match de Ligue 1 du PSG, champion de France en titre, prévu dimanche au Parc des Princes contre Rennes, aura finalement lieu en Bretagne, au Roazhon Park, la pelouse de l'enceinte parisienne ayant particulièrement souffert des canicules successives.

"L'état actuel de la pelouse ne permet pas d'assurer la sécurité des joueurs. Réunie ce 19 août, la commission des compétitions décide donc que la rencontre ne peut pas se tenir au Parc des Princes. Cette dernière, après avoir constaté l'impossibilité pour le Paris Saint-Germain d'organiser ce match dans un stade de repli, a reçu de la part du Stade Rennais les garanties de pouvoir assurer l'organisation de la rencontre comptant pour la 1re journée ce dimanche 23 août à 20h45", a indiqué la Ligue de football professionnel (LFP) dans un communiqué.

"La commission des compétitions décide donc de procéder à l'inversion de la rencontre", a poursuivi la Ligue.

Selon le PSG, "le dernier épisode caniculaire, qui fait suite aux vagues de chaleur successives et exceptionnelles ayant touché la région parisienne cet été, a fortement accéléré la dégradation de la pelouse du Parc des Princes, aujourd’hui particulièrement endommagée".

La pelouse va être remplacée

Dans son communiqué, le double champion d'Europe ajoute que ses "équipes ont d'ores et déjà identifié une solution pour le remplacement de la pelouse du Parc des Princes en vue des prochaines rencontres, à commencer par la réception de l'AS Monaco le 4 septembre" (3e journée de Ligue 1, ndlr).

Du fait de cette inversion, le PSG accueillera Rennes lors de la phase retour, le week-end du 6 mars.

Pour ce déplacement en Bretagne, le PSG devra se passer des services de son défenseur portugais Nuno Mendes, suspendu trois matches après son exclusion en fin de partie lors du Trophée des champions perdu à Lens (1-0), dimanche.

Le club de la capitale, qui enchaînera ensuite par une autre rencontre à l'extérieur, à Lille, vendredi 28 août, a déjà disputé deux matches officiels en ce début de saison, hors de ses bases: le Trophée des champions et, quatre jours plus tôt, la Supercoupe d'Europe, remportée contre Aston Villa (2-1) à Salzbourg, en Autriche.

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