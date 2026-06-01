 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Moderna s'associe à une coalition mondiale de santé pour mettre au point un vaccin contre le virus Ebola à Bundibugyo
information fournie par Reuters 01/06/2026 à 11:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout du financement de GAVI au paragraphe 7, du contexte aux paragraphes 2 et 8)

Moderna MRNA.O a annoncé lundi avoir conclu un partenariat avec une coalition mondiale de santé afin de développer un vaccin potentiel contre le virus Ebola de Bundibugyo, la souche liée à l'épidémie d'Ebola qui sévit actuellement dans l'est de la République démocratique du Congo.

Cet accord intervient alors que les autorités sanitaires du monde entier s'efforcent de trouver des solutions médicales pour aider à contenir l'épidémie, qui a déjà fait plus de 900 cas suspects et plus de 220 décès présumés.

En vertu de cet accord, la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (CEPI) s'est engagée à verser jusqu'à 50 millions de dollars pour soutenir le développement préclinique et les premiers essais cliniques du candidat-vaccin expérimental de Moderna contre le virus Ebola de Bundibugyo (BDBV).

La CEPI a déclaré qu'elle investirait également dans un premier temps jusqu'à 8,6 millions de dollars pour un vaccin développé par l'université d'Oxford et fabriqué par le Serum Institute of India, ainsi que 3,2 millions de dollars pour un vaccin développé par l'International AIDS Vaccine Initiative.

L'Organisation mondiale de la santé a recommandé la semaine dernière de donner la priorité à plusieurs médicaments expérimentaux, notamment des anticorps, des antiviraux et des vaccins, pour le traitement et la prévention du BDBV.

La CEPI est un partenariat mondial qui œuvre à l'accélération du développement de vaccins contre les menaces épidémiques et pandémiques.

Par ailleurs, l'alliance mondiale pour les vaccins Gavi s'est engagée lundi à verser jusqu'à 50 millions de dollars, dont 40 millions pour accélérer l'accès aux vaccins et 10 millions pour soutenir la riposte à l'épidémie.

Le Fonds pour la pandémie a annoncé la semaine dernière l'octroi de subventions pouvant atteindre 220,6 millions de dollars afin de combler les lacunes critiques dans la riposte à l'épidémie d'Ebola.

Valeurs associées

MODERNA
47,1900 USD NASDAQ -0,80%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • David Sanchez quitte le tribunal de Badaroz, en Espagne, le 28 mai 2026 ( AFP / JORGE GUERRERO )
    Espagne: la justice abandonne l'une des accusations visant le frère de Pedro Sánchez
    information fournie par AFP 01.06.2026 12:19 

    Le tribunal espagnol qui juge depuis jeudi David Sánchez, le frère du Premier ministre socialiste Pedro Sánchez, pour trafic d'influence, a exclu lundi des débats l'un des délits qui lui étaient reprochés en raison de la prescription des faits. "Nous déclarons ... Lire la suite

  • BURELLE : Les signaux haussiers sont intacts
    BURELLE : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 01.06.2026 12:18 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

  • Le géant japonais des investissements dans les technologies SoftBank va investir une somme record de 75 milliards d'euros en France ( AFP / Andrew CABALLERO-REYNOLDS )
    Choose France: les principales annonces du sommet
    information fournie par AFP 01.06.2026 12:17 

    Centres de données, acier décarboné et même des cookies: la neuvième édition de Choose France lundi, grand-messe dédiée à l'attractivité de la France au château de Versailles, est une nouvelle fois l'occasion d'une série d'annonces d'investissements étrangers. ... Lire la suite

  • Des chercheurs de Moderna au travail. (Crédit: / Moderna)
    Ebola-Moderna va participer au développement d'un vaccin contre la souche Bundibugyo
    information fournie par Reuters 01.06.2026 12:15 

    Moderna MRNA.O a annoncé lundi avoir conclu un partenariat avec la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (Cepi) en vue de développer un vaccin potentiel contre la souche Bundibugyo du virus Ebola (BDBV), à l'origine de l'épidémie ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
93,89 +0,62%
CAC 40
8 195,22 +0,15%
2CRSI
57,7 +11,82%
SOITEC
165,75 -6,65%
HAFFNER ENERGY
0,329 +20,07%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank