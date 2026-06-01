Moderna s'associe à une coalition mondiale de santé pour mettre au point un vaccin contre le virus Ebola à Bundibugyo

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout du financement de GAVI au paragraphe 7, du contexte aux paragraphes 2 et 8)

Moderna MRNA.O a annoncé lundi avoir conclu un partenariat avec une coalition mondiale de santé afin de développer un vaccin potentiel contre le virus Ebola de Bundibugyo, la souche liée à l'épidémie d'Ebola qui sévit actuellement dans l'est de la République démocratique du Congo.

Cet accord intervient alors que les autorités sanitaires du monde entier s'efforcent de trouver des solutions médicales pour aider à contenir l'épidémie, qui a déjà fait plus de 900 cas suspects et plus de 220 décès présumés.

En vertu de cet accord, la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (CEPI) s'est engagée à verser jusqu'à 50 millions de dollars pour soutenir le développement préclinique et les premiers essais cliniques du candidat-vaccin expérimental de Moderna contre le virus Ebola de Bundibugyo (BDBV).

La CEPI a déclaré qu'elle investirait également dans un premier temps jusqu'à 8,6 millions de dollars pour un vaccin développé par l'université d'Oxford et fabriqué par le Serum Institute of India, ainsi que 3,2 millions de dollars pour un vaccin développé par l'International AIDS Vaccine Initiative.

L'Organisation mondiale de la santé a recommandé la semaine dernière de donner la priorité à plusieurs médicaments expérimentaux, notamment des anticorps, des antiviraux et des vaccins, pour le traitement et la prévention du BDBV.

La CEPI est un partenariat mondial qui œuvre à l'accélération du développement de vaccins contre les menaces épidémiques et pandémiques.

Par ailleurs, l'alliance mondiale pour les vaccins Gavi s'est engagée lundi à verser jusqu'à 50 millions de dollars, dont 40 millions pour accélérer l'accès aux vaccins et 10 millions pour soutenir la riposte à l'épidémie.

Le Fonds pour la pandémie a annoncé la semaine dernière l'octroi de subventions pouvant atteindre 220,6 millions de dollars afin de combler les lacunes critiques dans la riposte à l'épidémie d'Ebola.