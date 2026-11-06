Moderna revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel grâce à la forte demande de vaccins contre la COVID-19 à l'étranger

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(Ajout de l'évolution du cours de l'action au paragraphe 2, détails, graphiques)

Moderna MRNA.O a revu à la hausse vendredi ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année, après que la forte demande internationale pour son vaccin contre la COVID-19 et les paiements issus de ses partenariats ont permis à l'entreprise de biotechnologie de renouer avec les bénéfices au troisième trimestre.

L'action de la société a progressé de plus de 6 % en pré-ouverture.

Ces bons résultats donnent un nouvel élan à la stratégie de diversification de Moderna au-delà des vaccins contre la COVID-19, notamment grâce à son vaccin contre la grippe récemment approuvé et à un candidat vaccin personnalisé contre le cancer, afin d’assurer une croissance durable à long terme pour sa plateforme d’ARNm.

Moderna table désormais sur une croissance de son chiffre d’affaires total comprise entre 15 % et 25 % en 2026, soit un chiffre supérieur à ses prévisions antérieures qui tablaient sur une croissance pouvant atteindre 10 %. Elle prévoit qu’environ la moitié de son chiffre d’affaires annuel proviendra des marchés internationaux.

En août, la FDA américaine a autorisé le vaccin antigrippal de Moderna, mFlusiva, pour les adultes âgés de 50 ans et plus, marquant ainsi la première autorisation d’un vaccin contre la grippe saisonnière à base d’ARNm.

Moderna a indiqué qu’elle prévoyait un lancement limité aux États-Unis pendant la saison grippale 2026-2027, car l’autorisation est intervenue après la conclusion des contrats de fourniture de vaccins antigrippaux pour cette année-là.

Moderna et son partenaire Merck MRK.N ont déclaré le mois dernier que leur vaccin anticancéreux personnalisé, l’intismeran autogene, associé à Keytruda, l’immunothérapie phare de Merck, avait réduit de 42 % le risque de récidive du mélanome ou de décès lors d’un essai à grande échelle, ouvrant potentiellement la voie à une nouvelle ère dans le traitement du cancer.

Les deux sociétés prévoient le lancement commercial de ce traitement en 2027.

Le cours de l’action Moderna a été multiplié par plus de huit cette année, principalement après l’annonce en août du succès de l’essai clinique de l’intismeran autogene, ce qui en fait l’une des valeurs les plus performantes de l’indice S&P 500

.SPX .

La société a annoncé un chiffre d’affaires de 1,3 milliard de dollars au troisième trimestre, dépassant ainsi l’estimation moyenne des analystes, qui s’élevait à 885,1 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Les États-Unis ont représenté environ 60 % du chiffre d'affaires trimestriel total de Moderna.

Moderna a enregistré un bénéfice net de 162 millions de dollars, contre une perte nette d’environ 200 millions de dollars un an plus tôt.