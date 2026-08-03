Moderna reste dans le rouge mais fait bonne figure, le titre grimpe

Les résultats du laboratoire témoignent d'une activité quasiment stable au 2e trimestre tandis que la perte a été légèrement réduite. Le groupe améliore par ailleurs ses prévisions de dépenses et de trésorerie tout en confirmant son objectif de croissance des revenus. Le marché apprécie : le titre s'adjuge près de 4,5% à Wall Street.

Le rouge est un peu moins rouge : Moderna est parvenu à réduire ses pertes passant de -825 MUSD au 2e trimestre 2025 à -782 MUSD au 2e trimestre 2026. Le consensus était moins optimiste et tablait plus modestement sur une perte de 813 MUSD.

Le BPA ressort ainsi -1,97 USD (vs -2,13 USD un an plus tôt), soit légèrement mieux que le consensus (-2,06 USD).

De son côté, le chiffre d'affaires a progressé de 2,1% sur un an à 145 MUSD, surpassant le consensus de près de 40%.

"Le recul des ventes de vaccins contre le Covid-19 aux Etats-Unis et en Amérique du Sud a été compensé par des livraisons au Royaume-Uni dans le cadre d'un partenariat stratégique avec le gouvernement britannique ainsi que par une hausse des revenus liés aux capacités de production réservées et aux collaborations", a souligné le laboratoire.

Les dépenses de R&D ont reculé de 7% à 651 MUSD, tandis que les frais commerciaux, généraux et administratifs ont diminué de 6% à 216 MUSD. Le coût des ventes a pour sa part baissé de 22% à 93 MUSD.

Stéphane Bancel, le directeur général, a indiqué que la firme se préparait à une éventuelle approbation de mFLUSIVA aux Etats-Unis au 2nd semestre, tout en attendant des résultats pivots importants pour les programmes Intismeran dans le mélanome et l'acidémie propionique.

Moderna a par ailleurs confirmé son objectif d'une croissance du chiffre d'affaires pouvant atteindre 10% en 2026. Le groupe améliore sa prévision de dépenses d'exploitation GAAP, désormais attendues à environ 0,2 MdUSD en dessous de l'estimation précédente, et relève également sa prévision de trésorerie de fin d'année à 4,7-5,2 MdsUSD.

A la suite de cette publication, RBC Capital Markets confirme son conseil "performance de marché" sur le titre, avec un objectif de cours inchangé à 45 USD. Selon le broker, les résultats du deuxième trimestre sont sans surprise majeure, mais témoignent de plus de rigueur financière grâce à une baisse des coûts et à un relèvement de sa prévision de trésorerie de fin d'année. Malgré ces progrès, le profil rendement/risque reste équilibré compte tenu d'une capitalisation de 23 MdsUSD et d'une hausse de 80% du titre depuis le début de l'année, ajoute le courtier.

Le bureau d'études estime également que les perspectives d'approbation du vaccin contre la grippe se sont nettement améliorées après un vote consultatif unanime favorable, tandis que le retard du programme contre le norovirus constitue un point de déception, Moderna devant recruter une cohorte supplémentaire en phase III.