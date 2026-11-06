Moderna relève sa prévision de croissance pour 2026

À l'occasion de la publication de ses résultats trimestriels, Moderna annonce relever sa prévision de croissance du chiffre d'affaires pour 2026 à une fourchette de 15% à 25%, contre une hausse maximale de 10% anticipée précédemment.

En outre, la société de biotechnologies abaisse d'environ 200 MUSD sa prévision de dépenses opérationnelles pour l'ensemble de l'exercice en cours, selon les normes GAAP, et relève sa prévision de trésorerie de fin d'année 2026 à une fourchette de 8,1 à 8,3 MdsUSD.

Au 3e trimestre 2026, Moderna a dégagé un BPA de 0,38 USD, contre une perte par action de 0,51 USD un an auparavant, pour un chiffre d'affaires total en progression de 29%, à 1,3 MdUSD (dont 780 MUSD aux États-Unis et 533 MUSD sur les marchés internationaux).

Cette hausse des revenus s'explique principalement par l'augmentation des ventes de vaccins contre la Covid-19 sur les marchés internationaux, soutenue par les livraisons réalisées dans le cadre de partenariats stratégiques gouvernementaux à long terme.

Ses dépenses de R&D ont chuté de 27%, à 583 MUSD, grâce à la réduction des coûts de développement clinique, après l'achèvement et l'arrêt progressif de certaines études avancées du portefeuille de maladies infectieuses du groupe, ainsi qu'à la poursuite des gains d'efficacité.