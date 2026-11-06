Moderna relève sa prévision de CA avec la demande de vaccins COVID-19 à l'étranger

Moderna MRNA.O a relevé vendredi sa prévision de chiffre d'affaires pour 2026, après que la forte demande internationale pour son vaccin contre la COVID-19 et les paiements issus de ses partenariats ont permis à l'entreprise de biotechnologie de renouer avec le bénéfice au troisième trimestre.

L'action Moderna progressait de plus de 6% lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse.

Ces bons résultats donnent un nouvel élan à la stratégie de diversification de Moderna au-delà des vaccins contre la COVID-19, notamment grâce à son vaccin contre la grippe récemment approuvé et à un candidat vaccin personnalisé contre le cancer, afin d’assurer une croissance durable à long terme pour sa plateforme ARNm.

Le groupe table désormais sur une croissance de son chiffre d’affaires total comprise entre 15% et 25% en 2026, soit au-delà de ses prévisions antérieures qui tablaient sur une croissance pouvant atteindre 10%. Moderna prévoit qu’environ la moitié de son chiffre d’affaires annuel proviendra des marchés internationaux.

En août, la FDA américaine a autorisé le vaccin antigrippal de Moderna, mFlusiva, pour les adultes âgés de 50 ans et plus, marquant ainsi la première autorisation d’un vaccin contre la grippe saisonnière à base d’ARNm.

Moderna a indiqué prévoir un lancement limité aux États-Unis pendant la saison grippale 2026-2027, car l’autorisation est intervenue après la conclusion des contrats de fourniture de vaccins antigrippaux pour cette année-là.

Moderna et son partenaire Merck MRK.N ont déclaré le mois dernier que leur vaccin personnalisé contre le cancer, l’Intismeran autogene, associé au Keytruda, l’immunothérapie phare de Merck, avait réduit de 42% le risque de récidive du mélanome ou de décès lors d’un essai à grande échelle, ouvrant potentiellement la voie à une nouvelle ère dans le traitement du cancer.

Les laboratoires prévoient le lancement commercial du traitement en 2027.

Le cours de l’action Moderna a été multiplié par plus de huit cette année, principalement après l’annonce en août du succès de l’essai clinique de l’intismeran autogene, ce qui en fait l’une des valeurs les plus performantes de l’indice S&P 500

.SPX .

Le groupe a annoncé un chiffre d’affaires de 1,3 milliard de dollars (1,16 milliards d'euros) au troisième trimestre, dépassant ainsi l’estimation moyenne des analystes, qui s’élevait à 885,1 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Les États-Unis ont représenté environ 60% du chiffre d'affaires trimestriel total de Moderna.

Moderna a enregistré un bénéfice net de 162 millions de dollars, contre une perte nette d’environ 200 millions de dollars un an plus tôt.

(Rédigé par Kamal Choudhury et Mariam Sunny à Bangalore; Version française Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)