Moderna: réduit ses pertes, confiant sur le long terme

(CercleFinance.com) - Moderna publie un chiffre d'affaires total de 108 M$ au titre du 1er trimestre 2025, en baisse de 35 % par rapport à la même période un an plus tôt.



Ce recul s'explique principalement par une baisse des ventes nettes qui se sont élevées à 86 millions de dollars sur le trimestre, reflétant un taux de vaccination inférieur à celui de la même période l'an dernier.



Le laboratoire indique que ses dépenses opérationnelles se sont chiffrées à 1158 M$, en baisse de 19%, avec notamment une contraction de 19% des dépenses de R&D, celles-ci étant passées de 1063 à 856 M$.



Le groupe enregistre finalement une perte nette de 971 M$, réduite de 17% par rapport à la perte de 1175 M$ enregistrée un an plus tôt, au terme du 1er trimestre.



Le BPA ressort ainsi à -2,52$, vs -3,07$ un an plus tôt.



' Au premier trimestre, nous avons poursuivi notre exécution avec rigueur financière, en réduisant significativement nos dépenses d'exploitation et en concentrant davantage nos investissements sur l'oncologie ', a déclaré Stéphane Bancel, directeur général de Moderna.



' En regardant vers l'avenir, nous réitérons notre cadre financier pour 2025 et annonçons une structure de coûts qui devrait permettre de réduire nos dépenses d'exploitation annuelles d'environ 1,5 milliard de dollars d'ici 2027. Avec plusieurs résultats d'essais de phase 3 attendus prochainement et une dynamique soutenue en vue de l'approbation de 10 produits, nous restons confiants quant aux perspectives à long terme de Moderna. '







