Moderna réduit ses investissements dans les essais de vaccins en raison de la réaction des États-Unis, déclare son directeur général à Bloomberg TV
information fournie par Reuters 22/01/2026 à 17:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout des actions, des détails de l'interview et du contexte à partir du paragraphe 2)

Moderna MRNA.O ne prévoit pas d'investir dans de nouveaux essais de vaccins à un stade avancé en raison de l'opposition croissante aux vaccinations de la part des autorités américaines, a déclaré le directeur général Stéphane Bancel lors d'une interview accordée à Bloomberg TV jeudi.

Les actions du fabricant de vaccins ont bondi de 10,16 % dans la matinée.

"Vous ne pouvez pas rentabiliser vos investissements si vous n'avez pas accès au marché américain", a déclaré Stéphane Bancel à Bloomberg TV en marge du Forum économique mondial de Davos.

Il a ajouté que les retards réglementaires et le manque de soutien de la part des autorités rendaient la taille du marché "beaucoup plus petite."

Le ministre de la santé et des services sociaux, Robert F. Kennedy Jr, sceptique de longue date à l'égard des vaccins, s'est empressé de réécrire la politique américaine en matière de vaccination , notamment en abandonnant les recommandations relatives aux vaccins COVID-19 pour les femmes enceintes et les enfants, en demandant aux États de limiter leurs obligations en matière de vaccins et en réduisant le financement de la recherche sur les vaccins à base d'ARNm.

