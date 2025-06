Moderna publie des résultats positifs pour son candidat vaccin antigrippal

( AFP / PATRICK T. FALLON )

L'entreprise de biotechnologies américaine Moderna a publié des résultats positifs pour son essai clinique sur un vaccin contre la grippe saisonnière, nouvelle étape dans son projet de vaccin combiné grippe et Covid-19, a-t-elle annoncé lundi.

Moderna a indiqué dans un communiqué avoir enregistré des résultats positifs lors d'une étude d'efficacité de phase 3 (l'ultime phase avant la commercialisation d'un médicament) évaluant l'efficacité relative de "mRNA-1010" — son candidat vaccin contre la grippe —, par rapport à un vaccin antigrippal saisonnier déjà autorisé à dose standard chez les adultes âgés de 50 ans et plus.

Les résultats d'efficacité de la phase 3 "représentent une étape importante dans nos efforts pour réduire le fardeau de la grippe chez les personnes âgées. La gravité de la dernière saison grippale souligne la nécessité de vaccins plus efficaces," a commenté Stéphane Bancel, directeur général de Moderna, cité dans le communiqué

Par rapport aux technologies traditionnelles des vaccins antigrippaux déjà commercialisés, qui consistent à inactiver le virus, un vaccin utilisant la technologie de l'ARN messager aurait l'avantage de "correspondre plus précisément aux souches circulantes" et d'apporter une "réponse rapide lors d'une future pandémie de grippe, et d'ouvrir la voie aux vaccins combinés contre le Covid-19", a fait valoir le dirigeant.

L'hiver 2024-2025 a été marqué par une épidémie de grippe saisonnière particulièrement sévère en matière de morts et d'hospitalisations. Selon les autorités de santé américaines, les hospitalisations liées à la grippe et les consultations ambulatoires ont atteint un pic sur 15 ans, avec plus de 600.000 Américains hospitalisés. En France, près de 30.000 personnes ont été hospitalisées sur la même période en raison de la grippe.

Moderna était l'une des toutes premières entreprises à avoir développé un vaccin contre le Covid-19 basé sur la technologie innovante de l'ARN messager — avec BioNtech/Pfizer —, ce qui lui a ensuite permis de lancer de nombreux programmes de recherche. Avec ce candidat vaccin, la société pourrait s'attaquer au marché des vaccins antigrippaux, largement dominé jusqu'ici par des acteurs comme le français Sanofi et le britannique GSK.

Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, l'action de Moderna gagnait 3% aux alentours de 12H30 GMT.