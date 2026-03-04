Moderna progresse grâce à un règlement de 2,25 milliards de dollars qui met fin au litige sur le brevet du vaccin COVID

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des actions au paragraphe 1, ajout du contexte au paragraphe 4) par Puyaan Singh

Les actions de Moderna MRNA.O ont augmenté de 9 % mercredi après le règlement d'une longue bataille juridique sur la technologie qui a rendu possible son vaccin COVID-19, éliminant ainsi un obstacle et lui permettant de se concentrer sur son pipeline.

Les analystes ont noté que le règlement, qui implique de payer jusqu'à 2,25 milliards de dollars à une filiale de Roivant Sciences ROIV.O Genevant, et à Arbutus Biopharma ABUS.O , permettrait aux investisseurs de se concentrer à nouveau sur les vaccins anticancéreux de Moderna en cours de développement.

Cette décision met fin à toutes les actions en justice américaines et internationales accusant Moderna d'avoir utilisé sans autorisation la technologie des nanoparticules lipidiques détenue par Genevant et Arbutus dans son vaccin COVID.

"La société a la certitude qu'elle est bien financée grâce à de nombreux résultats en oncologie à un stade avancé, attendus en 2026, qui représentent de nouveaux moteurs de croissance à long terme", a déclaré Myles Minter, analyste chez William Blair.

L'action de la société a également chuté de près de 90 % depuis les sommets atteints en 2021, en raison de l'effondrement de la demande de vaccins COVID dans les années qui ont suivi la pandémie.

Moderna paiera 950 millions de dollars d'avance en juillet 2026, et 1,3 milliard de dollars supplémentaires en fonction de l'issue d'un appel juridique distinct, tout en ne devant pas de redevances pour la technologie dans ses futurs vaccins, ce qui est considéré comme une victoire importante pour l'entreprise.

Les paiements ne sont pas aussi importants que Wall Street le craignait, puisqu'ils s'élèvent à plus de 3 milliards de dollars, a déclaré Geoffrey Meacham, de Citi.

Courtney Breen, analyste chez Bernstein, a toutefois déclaré que si le paiement s'avérait nécessaire, il pourrait réduire les réserves de trésorerie de l'entreprise à 3,2 milliards de dollars d'ici à 2026. Moderna s'attend à ce que ses réserves se situent entre 4,5 et 5 milliards de dollars cette année.

M. Breen a ajouté que cela "rétrécit la corde raide" pour Moderna, car le calendrier et l'ampleur de son autre procès contre Pfizer PFE.N et BioNTech 22UAy.DE sont inconnus, et sa direction a été connue pour être trop optimiste dans le passé.

En 2022, Moderna a poursuivi Pfizer et BioNTech pour violation de brevets liés à la technologie de l'ARNm. En février, BioNTech a intenté une action en contrefaçon contre Moderna , arguant que MNEXSPIKE, le vaccin de nouvelle génération de Moderna contre le COVID-19, violait l'un de ses brevets.