Moderna: présente sa stratégie en matière d'IA

(CercleFinance.com) - Moderna présente sa stratégie globale en matière d'IA et de numérique lors de son deuxième événement pour les investisseurs numériques.



La présentation d'aujourd'hui mettra en évidence la position de leader de Moderna en matière d'innovation basée sur l'IA, sa capacité à exploiter la puissance de l'IA pour améliorer l'efficacité et l'évolutivité tout au long de la chaîne de valeur, ainsi que son développement d'une culture centrée sur l'IA.



L'IA contribue à optimiser chaque aspect de la chaîne de valeur de Moderna, de la conception des médicaments à la fabrication commerciale. La société présentera une étude de cas sur la manière dont l'ARNm-4157 (V940), sa thérapie néoantigénique individualisée (INT), exploite une série d'algorithmes d'IA intégrés et entièrement autonomes.



' L'ARNm, peut être utilisé pour développer des médicaments transformateurs, et en intégrant l'IA dans tous les aspects de notre façon de travailler, nous accélérons notre mission visant à avoir le plus grand impact possible sur les gens grâce aux médicaments à ARNm ' a déclaré Stéphane Bancel, président-directeur général de Moderna.





