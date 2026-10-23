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Moderna poursuit sa chute alors que les analystes remettent en question sa valorisation après la publication des données sur son vaccin contre le cancer
information fournie par Reuters 23/10/2026 à 12:26

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 octobre - ** L'action du laboratoire pharmaceutique Moderna MRNA.O recule de 4,7 % à 193,02 dollars en pré-ouverture, prolongeant ainsi la baisse enregistrée jeudi

** Jeudi, le titre avait clôturé en baisse de 17,57 % à 202,63 dollars, ce qui a fait perdre environ 17,2 milliards de dollars à sa capitalisation boursière après plusieurs mois de hausse

** La société et son partenaire Merck MRK.N ont publié des données détaillées issues de l’essai clinique de phase avancée sur le mélanome après que les résultats ont été divulgués sur un site web consacré à l’oncologie

** Ces données ont montré que l’association du vaccin expérimental intismeran et du Keytruda réduisait de 42 % le risque de décès ou de récidive lié au mélanome, et de 38 % le risque de propagation du cancer, par rapport au Keytruda seul

** Plusieurs analystes de Wall Street avaient déclaré avant la réunion que les investisseurs s'attendaient à ce que cette association réduise le risque de récidive de 40 % ou plus

** L'analyste de RBC, Luca Issi, qualifie ces données de “clairement impressionnantes”, mais précise que le bénéfice est numériquement inférieur à celui observé dans l'étude de phase intermédiaire, et ajoute que la société continue de “peiner à justifier une valorisation de 81 milliards de dollars malgré le recul”

** Les analystes de Morningstar estiment que “le cours de l’action s’est trop envolé après l’annonce initiale des premiers résultats en août”

** À la clôture de jeudi, MRNA affichait une hausse de 587 % depuis le début de l'année, principalement en raison de sa forte progression après l'annonce initiale des premiers résultats en août; le titre se négociait autour de 63 dollars la veille de cette annonce

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 23/10/2026 à 12:26:09.

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