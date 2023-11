Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Moderna : plongeon de -18%, jusque 62,55$ information fournie par Cercle Finance • 02/11/2023 à 17:34









(CercleFinance.com) - Moderna a subi un plongeon initial de -18%, jusque 62,55$ (un plus bas depuis mi-septembre 2020, c'est à dire 2 mois avant la présentation de son vaccin anti-Covid) avant de se redresser vers 70$.

Mais même ainsi, le recul annuel dépasse encore -60% et le titre voit sa capitalisation divisée par 3 depuis son sommet des 212$ de la mi-décembre 2022... et divisée par 2 depuis les 126$ du 21 juillet dernier.

Moderna pourrait tenter de reprendre appui sur 54,3$, le plancher du 8/9/2020, l'objectif n'était plus très éloigné ce matin du 2 novembre.





Valeurs associées MODERNA NASDAQ -6.94%