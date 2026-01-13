Moderna : Oddo BHF anticipe un point d’inflexion en 2026

(AOF) - Les analystes d’Oddo BHF se sont penchés sur Moderna (-1,34%, à 33,84 dollars hier soir à Wall Street) au lendemain de la publication par le spécialiste de la création de médicaments à ARN messager, d’une mise à jour de son activité pour 2025 et de ses ambitions pour 2026.

Pour rappel, Moderna a indiqué anticiper désormais des revenus d'environ 1,9 milliard de dollars sur l'ensemble de l'année 2025, soit 100 millions de dollars de plus que le point médian de la fourchette précédemment annoncée lors des résultats du troisième trimestre. Cette performance est le résultat d'une meilleure dynamique commerciale en fin d'année, dans un contexte encore marqué par la normalisation post-Covid note Oddo BHF.

En outre, la société poursuit ses efforts sur ses dépenses opérationnelles, revues en baisse de 200 millions de dollars. Elles devraient s'établir sur l'année entre 5 et 5,2 milliards de dollars, lui permettant de renforcer sa position de trésorerie estimée à fin 2025 à 8,1 milliards de dollars, en incluant un premier tirage de 600 millions de dollars sur la nouvelle ligne de crédit de 1,5 milliard de dollars.

Moderna va devoir faire ses preuves selon Oddo BHF

En ce qui concerne les perspectives pour 2026, Moderna table sur une croissance d'environ 10%, là où le consensus s'attend à une stabilité et où Oddo BHF est moins ambitieux (+5%), combinée à des charges opérationnelles programmées autour de 4,9 milliards de dollars (4,8 milliards de dollars pour le consensus et Oddo BHF). En 2027, les dépenses d'exploitation devraient se situer entre 4,2 et 4,6 milliards de dollars, confirmant l'objectif d'atteinte de l'équilibre de trésorerie en 2028.

Les analystes du groupe financier indépendant estiment que sur le plan opérationnel, " Moderna aborde 2026 avec un agenda clinique et réglementaire particulièrement dense, couvrant à la fois les vaccins saisonniers et les actifs thérapeutiques à plus forte valeur ajoutée ".

Pour Oddo BHF, 2026 sera une année durant laquelle Moderna devra triplement faire ses preuves. La société devra d'abord fournir des preuves cliniques de l'efficacité de ses traitements en cours de développement, puis prouver au niveau financier qu'elle peut retrouver la croissance organique et améliorer sa marge brute, et enfin elle devra fournir une preuve de modèle. Moderna doit passer " d'un acteur à produit unique post-pandémique à une biotech intégrée multi-franchises " selon les analystes. Ils ajoutent que cette inflexion semble être sous-estimée par le marché. Leur recommandation est à Surperformance avec un objectif de cours de 51 dollars, ce qui représente un potentiel de hausse de 50,71% par rapport à la clôture de lundi.

