 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Moderna : Oddo BHF anticipe un point d’inflexion en 2026
information fournie par AOF 13/01/2026 à 10:17

(AOF) - Les analystes d’Oddo BHF se sont penchés sur Moderna (-1,34%, à 33,84 dollars hier soir à Wall Street) au lendemain de la publication par le spécialiste de la création de médicaments à ARN messager, d’une mise à jour de son activité pour 2025 et de ses ambitions pour 2026.

Pour rappel, Moderna a indiqué anticiper désormais des revenus d'environ 1,9 milliard de dollars sur l'ensemble de l'année 2025, soit 100 millions de dollars de plus que le point médian de la fourchette précédemment annoncée lors des résultats du troisième trimestre. Cette performance est le résultat d'une meilleure dynamique commerciale en fin d'année, dans un contexte encore marqué par la normalisation post-Covid note Oddo BHF.

En outre, la société poursuit ses efforts sur ses dépenses opérationnelles, revues en baisse de 200 millions de dollars. Elles devraient s'établir sur l'année entre 5 et 5,2 milliards de dollars, lui permettant de renforcer sa position de trésorerie estimée à fin 2025 à 8,1 milliards de dollars, en incluant un premier tirage de 600 millions de dollars sur la nouvelle ligne de crédit de 1,5 milliard de dollars.

Moderna va devoir faire ses preuves selon Oddo BHF

En ce qui concerne les perspectives pour 2026, Moderna table sur une croissance d'environ 10%, là où le consensus s'attend à une stabilité et où Oddo BHF est moins ambitieux (+5%), combinée à des charges opérationnelles programmées autour de 4,9 milliards de dollars (4,8 milliards de dollars pour le consensus et Oddo BHF). En 2027, les dépenses d'exploitation devraient se situer entre 4,2 et 4,6 milliards de dollars, confirmant l'objectif d'atteinte de l'équilibre de trésorerie en 2028.

Les analystes du groupe financier indépendant estiment que sur le plan opérationnel, " Moderna aborde 2026 avec un agenda clinique et réglementaire particulièrement dense, couvrant à la fois les vaccins saisonniers et les actifs thérapeutiques à plus forte valeur ajoutée ".

Pour Oddo BHF, 2026 sera une année durant laquelle Moderna devra triplement faire ses preuves. La société devra d'abord fournir des preuves cliniques de l'efficacité de ses traitements en cours de développement, puis prouver au niveau financier qu'elle peut retrouver la croissance organique et améliorer sa marge brute, et enfin elle devra fournir une preuve de modèle. Moderna doit passer " d'un acteur à produit unique post-pandémique à une biotech intégrée multi-franchises " selon les analystes. Ils ajoutent que cette inflexion semble être sous-estimée par le marché. Leur recommandation est à Surperformance avec un objectif de cours de 51 dollars, ce qui représente un potentiel de hausse de 50,71% par rapport à la clôture de lundi.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

MODERNA
33,8400 USD NASDAQ -1,34%
Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 13/01/2026 à 10:17:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank