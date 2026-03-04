 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Adidas chute, la prévision de bénéfice 2026 déçoit
information fournie par Reuters 04/03/2026 à 12:59

Vente de baskets Adidas dans un magasin de Berlin

Vente de baskets Adidas dans un magasin de Berlin

Adidas chute nettement en Bourse mercredi, les ‌perspectives de bénéfice 2026 inférieures aux attentes de l'équipementier sportif ayant occulté l'annonce du renouvellement du ​mandat de son président du directoire, Bjorn Gulden, jusqu'à la fin de l'année 2030.

Le patron d'Adidas, en poste depuis début 2023, a par ailleurs déclaré mercredi en conférence de presse qu'un des magasins ​du groupe allemand au Moyen-Orient avait été bombardé et que certains de ses employés avaient dû se réfugier dans des abris.

Adidas prévoit ​un bénéfice opérationnel d'environ 2,3 milliards d'euros pour ⁠2026, induisant une marge de 8,5% à 8,8%, en-deçà de son propre objectif, selon les ‌analystes de RBC.

Ces perspectives plus faibles sont dues, pour partie, aux droits de douane américains et à la faiblesse du dollar, Adidas ayant déclaré dans un ​communiqué anticiper un impact de ‌400 millions d'euros sur son bénéfice annuel.

A Francfort, vers 09h20 GMT, l'action ⁠chutait de 7,65% à 135,85 euros, contre un gain de 0,64% pour le Dax au même moment.

"Les actionnaires se réjouiront de l'annonce de la prolongation du contrat (de Bjorn Gulden) de 2027 à 2030, ⁠mais cette trajectoire différente ‌des marges (expliquée par le groupe par les effets de change et les droits ⁠de douane) sera source de débat", prévenaient mercredi les analystes de Jefferies dans une note ‌publiée avant l'ouverture des marchés.

"Dans l'état actuel des choses (...), nous anticipons une révision à ⁠la baisse des prévisions de l'ordre de (4-6% à 7-9%), ce qui devrait ⁠peser sur le cours ‌de l'action dès l'ouverture ce matin", prévoyaient pour leur part les analystes de JP Morgan.

Le renouvellement de ​Bjorn Gulden a manifesté la confiance du groupe ‌envers son dirigeant, Adidas ayant entamé un redressement après avoir enregistré une perte en 2023, sur fond de controverse pour ​sa collaboration avec le musicien Kanye West, surnommé Ye, après les propos antisémites de ce dernier.

Le groupe a déclaré que son chiffre d'affaires, hors effets de change, devrait progresser d'environ ⁠5 à 9% ("high-single-digit rate") en 2026, ajoutant 2 milliards d'euros supplémentaires à son chiffre d'affaires.

Le chiffre d'affaires 2025 est ressorti à 24,8 milliards d'euros et le bénéfice d'exploitation à 2,06 milliards.

Le groupe a par ailleurs proposé que Nassef Sawiris, membre du conseil d'administration, succède à Thomas Rabe au poste de président.

(Alexander Huebner, rédigé par Linda Pasquini à Gdansk et par Helen Reid à Londres ; version française ​Coralie Lamarque et Augustin Turpin)

Résultats d'entreprise
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

1 commentaire

  • 08:46

    En juillet 1990, le groupe de Bernard Tapie devient propriétaire d'Adidas pour un montant de 245 millions d'euros (1,6 milliard de francs)

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La fumée s'élève dans la zone pétrolière de Fujairah dans le cadre du conflit entre les États-Unis, Israël et l'Iran
    Le conflit au Moyen-Orient affecte aussi les événements sportifs
    information fournie par Reuters 04.03.2026 13:45 

    Le conflit qui embrase le Moyen-Orient depuis le lancement des ‌bombardements israéliens et américaines contre l'Iran samedi dernier affecte également le calendrier et la tenue des événements sportifs dans plusieurs pays, en ​raison notamment des perturbations ... Lire la suite

  • Le Coin des Experts : conditions de cotation
    Le Coin des Experts : conditions de cotation
    information fournie par SG Bourse 04.03.2026 13:37 

    Envie d'en savoir plus sur la Bourse et les marchés financiers? Découvrez notre série de vidéos pédagogiques #LaMinuteBourse par Société Générale Produits de Bourse, une vidéo chaque semaine pour maîtriser les bases de l'investissement en Bourse! Cette semaine ... Lire la suite

  • Le vice-président de la Commission européenne Stéphane Séjourné, à Stuttgart le 26 novembre 2025, en Allemagne ( AFP / Silas Stein )
    Avec le "Made in Europe", Bruxelles veut accélérer la lutte pour la réindustrialisation
    information fournie par AFP 04.03.2026 13:36 

    Un changement de cap économique : Bruxelles a dévoilé mercredi des propositions en faveur du "Made in Europe", visant à réindustrialiser le continent et à mieux résister à la concurrence chinoise, après des mois de discussions animées au sein des 27. La loi dite ... Lire la suite

  • Entrée du NYSE Wall Street à New York
    Wall Street vue en petite hausse, l'attention est sur l'Iran
    information fournie par Reuters 04.03.2026 13:31 

    par Mara Vilcu Wall Street est attendue légère en hausse mercredi et les Bourses européennes avancent à ‌mi-séance, en rebond après deux séances de lourdes pertes, les investisseurs évaluant les derniers développements du conflit au Moyen-Orient, dont une information ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank