Moderna : Oddo BHF abaisse son objectif de cours
information fournie par Zonebourse 23/10/2025 à 15:36
'L'arrêt du programme n'impacte pas la guidance annuelle du groupe et ne remet pas en cause son objectif de moyen terme d'atteinte de l'équilibre financier horizon 2028. En revanche l'arrêt de cet actif à un stade avancée devrait pénaliser le titre aujourd'hui', prévient l'analyste.
'L'enjeu de Moderna reste d'arriver à diversifier sa topline. Aussi, nous intégrons cet arrêt dans nos estimations et annulons la contribution du vaccin CMV de nos projections (le programme représentait 4 dollars par action dans notre SOP)', poursuit-il.
