 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 245,54
+0,47%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Moderna : Oddo BHF abaisse son objectif de cours
information fournie par Zonebourse 23/10/2025 à 15:36

Tout en maintenant son opinion 'surperformance' sur Moderna , Oddo BHF abaisse son objectif de cours de 51 à 47 dollars, après l'interruption de son programme clinique pour le cytomegalovirus à la suite de résultats négatifs de son étude de phase 3.

'L'arrêt du programme n'impacte pas la guidance annuelle du groupe et ne remet pas en cause son objectif de moyen terme d'atteinte de l'équilibre financier horizon 2028. En revanche l'arrêt de cet actif à un stade avancée devrait pénaliser le titre aujourd'hui', prévient l'analyste.

'L'enjeu de Moderna reste d'arriver à diversifier sa topline. Aussi, nous intégrons cet arrêt dans nos estimations et annulons la contribution du vaccin CMV de nos projections (le programme représentait 4 dollars par action dans notre SOP)', poursuit-il.

Valeurs associées

MODERNA
26,4282 USD NASDAQ -1,57%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank