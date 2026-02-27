Moderna obtient le feu vert de l'autorité de réglementation de l'UE pour son vaccin combiné contre la grippe et le COVID

Le régulateur européen des médicaments a recommandé vendredi d'accorder une autorisation de mise sur le marché à mCombriax, faisant du vaccin à ARN messager MRNA.O de Moderna le premier vaccin combiné au monde pour les personnes âgées de 50 ans et plus contre le COVID et la grippe saisonnière en une seule dose.