 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Moderna obtient le feu vert de l'autorité de réglementation de l'UE pour son vaccin combiné contre la grippe et le COVID
information fournie par Reuters 27/02/2026 à 12:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le régulateur européen des médicaments a recommandé vendredi d'accorder une autorisation de mise sur le marché à mCombriax, faisant du vaccin à ARN messager MRNA.O de Moderna le premier vaccin combiné au monde pour les personnes âgées de 50 ans et plus contre le COVID et la grippe saisonnière en une seule dose.

Sport

Valeurs associées

MODERNA
51,7100 USD NASDAQ +0,66%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank