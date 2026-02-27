 Aller au contenu principal
Mercosur: Macron dénonce une "mauvaise suprise" et une "mauvaise manière" de la part de la Commission européenne
information fournie par AFP 27/02/2026 à 14:26

Le président Emmanuel Macron sur le perron de l'Elysée, le 27 février 2026 à Paris ( AFP / Ludovic MARIN )

Emmanuel Macron a estimé vendredi que la décision de la Commission européenne d'appliquer de façon provisoire l'accord commercial avec les pays latino-américains du Mercosur était "une mauvaise surprise" pour la France, qui y est opposée, et "une mauvaise manière" pour le Parlement européen.

"La Commission européenne a fait le choix unilatéral d'appliquer provisoirement l'accord avec le Mercosur, alors même que le Parlement européen ne l'a pas voté. Elle assume ainsi une très lourde responsabilité", a protesté le président français lors d'une déclaration au côté du Premier ministre slovène Robert Golob à Paris.

"C'est une grande responsabilité vis-à-vis des agriculteurs qui ont exprimé leurs inquiétudes et pour lesquelles les Européens n'ont pas encore apporté la visibilité nécessaire", a-t-il dit, jugeant que cette décision renforçait "leur incertitude".

"C'est aussi une grande responsabilité vis-à-vis des citoyens européens et de leurs représentants qui n'ont pas été dûment respectés", a encore dénoncé le chef de l'Etat.

"Pour la France c'est une surprise, et une mauvaise surprise. Et pour le Parlement européen c'est une mauvaise manière", a-t-il martelé.

Il a promis de veiller à faire en sorte que "ce que nous avons durement négocié durant ces derniers mois soit respecté" en matière de règles pour encadrer les échanges agricoles avec le Mercosur.

"Nous serons intraitables sur le respect de ces règles, parce que notre Europe a beaucoup alourdi les règles sur nos producteurs ces dernières années. Et donc je ne défendrai jamais un accord qui est laxiste à l'égard de ce qu'on importe et dur à l'égard de ce qu'on produit chez nous parce que c'est incohérent pour le consommateur européen et c'est criminel pour la souveraineté européenne", a encore affirmé Emmanuel Macron.

Agriculteurs en colère
Emmanuel Macron
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

  • 15:14

    Et tout ça en plein salon de l agriculture !Plus aucune hésitation ni considération pour la France et ses agriculteurs!

