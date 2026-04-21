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Moderna obtient l'approbation de l'UE pour son vaccin combiné contre la grippe et le COVID destiné aux personnes âgées
information fournie par Reuters 21/04/2026 à 16:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails dans l'ensemble du document)

Moderna MRNA.O a déclaré mardi que la Commission européenne avait approuvé son vaccin combiné pour la prévention de la grippe et du COVID-19 chez les adultes âgés de 50 ans et plus.

Voici les détails:

* L'approbation fait suite à une recommandation positive de l'Agence européenne des médicaments, faisant du mCombriax le premier vaccin combiné contre la grippe et le COVID-19 autorisé.

* Les actions du fabricant de vaccins ont augmenté de près de 2 % dans la matinée.

* La décision de l'UE se fonde sur une étude menée auprès de 8 000 participants , qui a montré que ceux qui avaient reçu le mCombriax produisaient plus d'anticorps que ceux qui avaient reçu des injections séparées contre les virus.

* Jusqu'à présent, les personnes devaient recevoir deux injections distinctes pour le COVID-19 et la grippe, et les vaccins étaient régulièrement mis à jour pour correspondre aux souches virales en circulation.

* Le vaccin combiné de Moderna sera disponible dans les 27 États membres de l'Union européenne, ainsi qu'en Islande, au Liechtenstein et en Norvège, a indiqué la société.

* En février, Moderna a déclaré que le mCombriax pourrait être disponible sur certains marchés de l'UE pour la saison 2026-2027.

* L'année dernière, la société a retiré sa demande d'homologation aux États-Unis pour son vaccin combiné COVID-grippe afin d'attendre les données d'efficacité d'un essai de phase avancée de son vaccin antigrippal.

* Moderna a déclaré en février qu'elle attendait les directives de la Food and Drug Administration (FDA) pour déposer à nouveau sa demande.

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