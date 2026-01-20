Moderna, le vaccin de Merck contre le cancer de la peau, présente des avantages durables après cinq ans

Moderna MRNA.O et Merck MRK.N ont déclaré mardi que leur vaccin expérimental pour un type grave de cancer de la peau, utilisé en combinaison avec Keytruda, a réduit le risque de récidive ou de décès de 49% dans un essai de phase intermédiaire.