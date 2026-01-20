 Aller au contenu principal
Moderna, le vaccin de Merck contre le cancer de la peau, présente des avantages durables après cinq ans
information fournie par Reuters 20/01/2026 à 12:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Moderna MRNA.O et Merck MRK.N ont déclaré mardi que leur vaccin expérimental pour un type grave de cancer de la peau, utilisé en combinaison avec Keytruda, a réduit le risque de récidive ou de décès de 49% dans un essai de phase intermédiaire.

