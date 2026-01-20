Moderna, le vaccin de Merck contre le cancer de la peau, présente des avantages durables après cinq ans

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Moderna MRNA.O et Merck MRK.N ont déclaré mardi que leur vaccin expérimental pour un type grave de cancer de la peau, utilisé en combinaison avec Keytruda, a réduit le risque de récidive ou de décès de 49% dans un essai de phase intermédiaire.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer