Moderna interrompt le développement d'un vaccin contre les malformations congénitales après l'échec d'un essai clinique
information fournie par Reuters 22/10/2025 à 22:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute les mouvements d'actions au paragraphe 2, les détails de l'étude à partir du paragraphe 3)

Moderna MRNA.O a déclaré mercredi qu' elle interromprait le développement de son vaccin expérimental pour prévenir le cytomégalovirus, une cause fréquente de malformations congénitales, après avoir échoué à atteindre l'objectif principal d'un essai de stade avancé.

Les actions du fabricant de médicaments ont baissé de plus de 4 % dans les échanges prolongés.

L'étude a testé le vaccin, l'ARNm-1647, sur environ 7 500 femmes âgées de 16 à 40 ans. Elle a montré une efficacité comprise entre 6 % et 23 %, ce qui est inférieur à l'objectif de Moderna.

"Nous sommes clairement déçus par l'échec de la prévention de la primo-infection, car cela signifie qu'il n'existe toujours pas de vaccin pour la prévention du CMV congénital, malgré les nombreuses décennies de travail dans ce domaine", a déclaré Stephen Hoge, docteur en médecine, président de Moderna.

