Moderna inaugure un centre de production d'ARNm au Royaume-Uni
information fournie par Zonebourse 25/09/2025 à 12:57

Moderna annonce l'ouverture du Moderna Innovation and Technology Centre (MITC) à Harwell, Oxfordshire, première installation au Royaume-Uni à produire localement des vaccins à ARNm.

Le site soutiendra les programmes saisonniers de vaccination du NHS (National Health Service, c'est-à-dire le système public de santé du Royaume-Uni) et mènera des recherches sur l'ARNm dans le cancer, les maladies rares et les troubles immunitaires.

L'usine peut fabriquer jusqu'à 100 millions de doses par an, avec une capacité portée à 250 millions en cas de pandémie.

Stéphane Bancel, directeur général, souligne que ce projet, mené en moins de deux ans, renforce la sécurité sanitaire du pays. Le MITC intègre aussi un centre de R&D clinique et rejoint les hubs de production en Australie et au Canada.

Valeurs associées

MODERNA
25,8800 USD NASDAQ +0,35%
