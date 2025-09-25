Moderna inaugure un centre de production d'ARNm au Royaume-Uni
information fournie par Zonebourse 25/09/2025 à 12:57
Le site soutiendra les programmes saisonniers de vaccination du NHS (National Health Service, c'est-à-dire le système public de santé du Royaume-Uni) et mènera des recherches sur l'ARNm dans le cancer, les maladies rares et les troubles immunitaires.
L'usine peut fabriquer jusqu'à 100 millions de doses par an, avec une capacité portée à 250 millions en cas de pandémie.
Stéphane Bancel, directeur général, souligne que ce projet, mené en moins de deux ans, renforce la sécurité sanitaire du pays. Le MITC intègre aussi un centre de R&D clinique et rejoint les hubs de production en Australie et au Canada.
Valeurs associées
|25,8800 USD
|NASDAQ
|+0,35%
A lire aussi
-
La Commission européenne a déclaré jeudi avoir ouvert une enquête concernant le groupe allemand SAP pour soupçons de pratiques anticoncurrentielles liées à son célèbre logiciel de gestion d'entreprise. "Des milliers d'entreprises à travers l'Europe utilisent les ... Lire la suite
-
Alstom annonce l'ouverture de plus de 150 postes à son siège social régional des Amériques situé à Saint-Bruno-de-Montarville, au Québec. Les recrutements concernent notamment l'ingénierie, l'approvisionnement, les finances, l'informatique et la gestion de projet. ... Lire la suite
-
L'UE a rejeté jeudi les appels du groupe américain Apple à enterrer le règlement sur les marchés numériques (DMA), loi emblématique entrée en vigueur l'an dernier et qui vise à mettre fin aux abus de position dominante des géants technologiques. Apple, qui conteste ... Lire la suite
-
A l'approche des 35 ans de la réunification allemande, Friedrich Merz rencontre jeudi les dirigeants des régions de l'ex-Allemagne de l'Est, de plus en plus séduites par l'extrême droite que le chancelier conservateur a juré de combattre. "Dans les derniers sondages, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer