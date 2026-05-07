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Moderna en hausse : une étude montre que son vaccin antigrippal à ARNm est plus efficace que le vaccin classique
information fournie par Reuters 07/05/2026 à 16:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

7 mai -

** L'action Moderna MRNA.O progresse de 1,8 % à 49,66 $

** Mercredi soir, le fabricant de vaccins a publié les résultats d'une étude de phase avancée montrant que son vaccin contre la grippe saisonnière à base d'ARNm était plus efficace que les vaccins antigrippaux conventionnels

** Le vaccin antigrippal de Moderna s'est révélé 26,6 % plus efficace qu'un vaccin antigrippal GSK GSK.L à dose standard déjà approuvé, dépassant ainsi l'objectif principal de l'étude

** La FDA américaine examine actuellement le vaccin après avoir rejeté la demande initiale de MRNA; une décision est attendue d'ici le 5 août

** Par ailleurs, Corey Kasimov, analyste chez Evercore ISI, a déclaré: “En tant que titre très prisé des investisseurs particuliers, MRNA a tendance à être influencé par les gros titres sur les épidémies bien au-delà des implications commerciales sous-jacentes”

** Moderna a signé en 2023 un accord de recherche avec l'université de Corée en vue de développer un vaccin contre le hantavirus

** Au vu de l'actualité, nous ne voyons aucune opportunité significative en termes de chiffre d'affaires. Le hantavirus est un marché à faible incidence et de taille structurellement réduite, et nous considérons que toute fluctuation potentielle disproportionnée est motivée par le sentiment des investisseurs et non par des facteurs fondamentaux - Evercore

** En tenant compte des fluctuations de la séance, l'action affiche une hausse de 72 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

GSK
1 858,250 GBX LSE -0,89%
MODERNA
48,5000 USD NASDAQ -0,59%
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