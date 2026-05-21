Moderna en baisse après l'annonce par la FDA américaine de la tenue d'une réunion d'un comité d'experts pour examiner le vaccin contre la grippe

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21 mai - ** L'action de la société de biotechnologie Moderna MRNA.O recule de 3 % à 46,70 dollars en début de séance

** La FDA américaine annonce qu'elle organisera une réunion avec des experts externes pour examiner le vaccin expérimental contre la grippe de Moderna

** La réunion du comité consultatif est prévue pour le 18 juin

** La FDA avait fait marche arrière pour examiner la demande modifiée de la société concernant le vaccin contre la grippe saisonnière à base d'ARNm après avoir initialement rejeté cette demande

** La décision de l'agence est attendue d'ici le 5 août

** Compte tenu de cette évolution, le titre affiche une hausse de 58,2 % depuis le début de l'année