Moderna en baisse après l'annonce par la FDA américaine de la tenue d'une réunion d'un comité d'experts pour examiner le vaccin contre la grippe

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
21 mai - ** L'action de la société de biotechnologie Moderna MRNA.O recule de 3 % à 46,70 dollars en début de séance
** La FDA américaine annonce qu'elle organisera une réunion avec des experts externes pour examiner le vaccin expérimental contre la grippe de Moderna
** La réunion du comité consultatif est prévue pour le 18 juin
** La FDA avait fait marche arrière pour examiner la demande modifiée de la société concernant le vaccin contre la grippe saisonnière à base d'ARNm après avoir initialement rejeté cette demande
** La décision de l'agence est attendue d'ici le 5 août
** Compte tenu de cette évolution, le titre affiche une hausse de 58,2 % depuis le début de l'année
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