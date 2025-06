Moderna: données d'efficacité positives dans la grippe information fournie par Cercle Finance • 30/06/2025 à 14:35









(CercleFinance.com) - Moderna fait état de résultats positifs d'une étude d'efficacité de phase 3 P304 évaluant son vaccin expérimental contre la grippe saisonnière ARNm-1010, par rapport à un vaccin antigrippal saisonnier à dose standard homologué chez les adultes âgés de 50 ans et plus.



Selon la société de biotechnologies, son ARNm-1010 a atteint le critère de supériorité le plus strict pré-spécifié dans le protocole, avec une efficacité relative du vaccin supérieure de 26,6% dans l'ensemble de la population étudiée.



'De plus, une forte efficacité relative du vaccin a été observée pour chaque souche de grippe contenue dans le vaccin, y compris les lignées A/H1N1 (29,6 %), A/H3N2 (22,2%) et B/Victoria (29,1%)', souligne-t-elle en outre.



L'innocuité et la tolérabilité se sont montrés conformes aux résultats rapportés d'une étude de phase 3 précédente. Moderna prévoit de présenter ces données lors d'une prochaine conférence médicale et de les soumettre à une publication évaluée par des pairs.







