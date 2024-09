Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Moderna: dévoile ses avancées lors de son R&D Day information fournie par Cercle Finance • 12/09/2024 à 13:12









(CercleFinance.com) - A l'occasion de son R&D Day, Moderna a mis en avant les avancées de son pipeline mRNA et un cadre financier révisé.



Moderna indique avoir cinq vaccins respiratoires avec des résultats positifs en Phase 3 et prévoit de soumettre trois d'entre eux pour approbation cette année. L'entreprise se concentre également sur cinq produits non respiratoires en études pivot d'ici 2027.



À partir de 2027, le laboratoire compte réduire ses dépenses en R&D de 1,1 milliard de dollars par an pour se concentrer sur la commercialisation et le développement de nouveaux produits.



L'objectif est d'obtenir 10 approbations de produits au cours des trois prochaines années.





