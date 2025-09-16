 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Moderna : des résultats encourageants pour son vaccin contre la Covid-19 ciblant un variant
information fournie par AOF 16/09/2025 à 14:24

(AOF) - Moderna a dévoilé des données positives lors d’un essai de phase 4 en cours évaluant l’innocuité, la tolérance et l’immunogénicité de la formule 2025-2026 de Spikevax, qui cible le variant LP.8.1 du SARS-CoV-2 pour prévenir la Covid-19. Les données ont révélé, en moyenne, une multiplication par plus de huit des anticorps neutralisants dirigés contre ce variant chez les personnes âgées de 12 à 64 ans, présentant au moins une affection sous-jacente les exposant à un risque élevé de complications graves de la Covid-19, ainsi que chez tous les adultes de 65 ans et plus.

Valeurs associées

MODERNA
24,2900 USD NASDAQ +1,72%
